Петербуржец украл 26 пачек сыра и банку красной икры из продуктового

В Петербурге вневедомственная охрана задержала похитителя пяти килограммов сыра (26 пачек) и банки красной икры из гипермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 21 января в сетевом магазине на Богатырском проспекте. Кражу заметили сотрудники торговой точки и успели нажать тревожную кнопку, пока злоумышленник не покинул место преступления. Прибывший наряд росгвардейцев задержал нарушителя. Им оказался 36-летний безработный местный житель.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В отношении него вновь возбуждено уголовное дело.