$87.97-0.6295.89-0.50
Почта

Японцы создали конструктор из шоколада

Бренд сладостей Meiji представил “Конфетный замок”, который по площади равен порядка двух квадратных метров, сообщает Hi-Tech.

Японцы создали конструктор из шоколада
© sora.news

По задумке, шоколадное здание нужно собрать самостоятельно, используя 16 наборов с разными съедобными деталями замка.

Шоколад действительно делает женщин среднего возраста счастливее — врачи

Стоимость данного набора довольно внушительная – 272 000 йен. Если переводить на нашу валюту, получится порядка 164 800 рублей.

Ранее мы рассказывали о неочевидных полезных свойствах шоколада.

Безумный мир