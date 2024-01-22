Японцы создали конструктор из шоколада
Бренд сладостей Meiji представил “Конфетный замок”, который по площади равен порядка двух квадратных метров, сообщает Hi-Tech.
По задумке, шоколадное здание нужно собрать самостоятельно, используя 16 наборов с разными съедобными деталями замка.
Стоимость данного набора довольно внушительная – 272 000 йен. Если переводить на нашу валюту, получится порядка 164 800 рублей.
Ранее мы рассказывали о неочевидных полезных свойствах шоколада.
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