Россиянин сшил для своей собаки норковую шубу

Блогерша опубликовала скриншот переписки с приятельницей, в которой та рассказала, что ее отец сшил для короткошерстной собаки костюм из старой норковой шубы матери. «Собака моих родителей мерзла в нескольких комбезах, которые ей покупали. Поэтому папа сшил новый из шубы, которая была несколько раз съедена молью», — говорится в сообщениях.