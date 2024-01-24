Женатый пенсионер трижды за два дня разделся перед соседкой

В Великобритании суд города Ливерпуль, графство Мерсисайд, приговорил пенсионера с году тюрьмы за то, что он за двое суток трижды разделся перед соседкой после того как подсел на кокаин. Об этом сообщает Liverpool Echo.

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Пострадавшая рассказала, что живущий через дорогу 66-летний Дэвид Джонс несколько лет оказывал ей знаки внимания. Хотя мужчина был женат, он отправлял соседке некие «письма откровенного содержания» и присылал цветы. Затем его поведение стало еще более странным.

Женщина рассказала, что однажды вечером увидела полностью обнаженного Джонса: он стоял перед окном на первом этаже своего дома, смотрел на нее в бинокль и мастурбировал. Одновременно мужчина снимал реакцию соседки на мобильный телефон. То же самое повторилось утром и вечером следующего дня. После этого она написала заявление в полицию.

На заседании Королевского суда Ливерпуля в понедельник, 22 января, адвокат Джонса заявил, что причиной непристойного поведения была наркотическая зависимость. Супруга британца тяжело заболела перед началом пандемии COVID-19 и лишилась работы. Джонсу пришлось устроиться на кондитерскую фабрику разнорабочим, где его смены длились по 10 часов. Кто-то из коллег предложил ему кокаин. Джонс согласился, что, по словам адвоката, «стало худшим событием в его жизни».

Подсудимый полностью признал вину. Он заявил, что совершил оскорбительные действия под воздействием наркотика и очень стыдится своего поведения. Тем не менее суд приговорил его к году тюрьмы. Неизвестно, знала ли жена Джонса о его многолетнем интересе к соседке. После эпизода с обнажением она от него ушла.

В 1996 году мужчина уже попадал под суд по схожим обвинениям, но с тех пор ни разу не нарушал закон.