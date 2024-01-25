У монаха нашли наркотики и помпу для пениса и отправили на реабилитацию

В Таиланде монаха отстранили от служения и отправили на лечение после того, как обнаружили у него дома наркотики, виагру и 40 презервативов. Об этом сообщает The Thaiger.

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На 54-летнего служителя одного из буддийских храмов провинции Махасаракхам по имени Тави начали поступать массовые жалобы в полицию. Местные жители заявили, что действия «сумасбродного монаха» препятствуют правильному исполнению ритуалов и «подвергают опасности прихожан, а в особенности детей». Также утверждалось, что он имел сексуальные контакты с некими любовницами, что противоречит монашеским клятвам.

Правоохранители явились в храм, чтобы пообщаться в Тави. Мужчина признался, что употреблял амфетамин, находясь на службе. Это подтвердил тест. Во время обыска жилища монаха при храме были найдены амфетамин, марихуана и приспособления для их употребления. Также у него нашли игрушечный пистолет, виагру, 40 презервативов и вакуумную помпу для увеличения пениса.

Тави заявил, что пистолет использовал для отпугивания птиц, в презервативах выращивал рассаду, а с помощью виагры и помпы лечил заболевание предстательной железы. Тем не менее ему пришлось отказаться от сана и лечь в реабилитационную клинику для лечения наркотической зависимости.

При этом он избежал уголовного преследования, а в его отстранении от служения и отправке на лечение полиция не участвовала.