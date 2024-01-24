Туристка заставила соседа в самолете посмотреть стриптиз в качестве извинений

Насыщенным на события получился перелет из Чебоксаров в Москву для пассажиров рейса DP 6818 авиакомпании «Победа». Короткое полуторачасовое путешествие своими выходками, как утверждает телеграм-канал SHOT, сделала неповторимым 40-летняя женщина. До набора высоты ее поведение не вызывало вопросов. А потом началось.

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Активная дама стала лезть к другим пассажирам – а их на борту было порядка 140. Женщина активно шла на тактильный контакт, всех подряд щупала. Затем странную туристку вырвало прямо на соседа. Ей стало неловко за эту ситуацию, и она вызвалась почистить одежду мужчины салфетками. Увы, вскоре желудок пассажирки решил повторить процедуру.

Кабинный экипаж решил отсадить проблемную клиентку подальше от всех остальных, как утверждают источники, заподозрив у нее алкогольное или наркотическое опьянение. Своим поведением пассажирка продолжала подтверждать их догадки: она сидела, задрав одежду, и не реагировала на замечания.

Лебединой песней стал стриптиз. Когда Boeing 737 пошел на посадку, женщина, взгромоздившись на ранее испачканного мужчину, решила исполнить для него стриптиз, чтобы окончательно загладить свою вину. По прилете в Шереметьево женщину передали наряду полиции.

«Бедный мужик. Столько всего за перелет пережить…» – сочувствуют мужчине, ненароком оказавшемуся в центре событий, подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Ну как?! Как можно успеть столько натворить? Тут лететь в лучшем случае час с копейками», – удивляются туристы.

Ранее TourDom.ru писал, что пассажирка после скандала