Морской слон по имени Нил стал звездой города и ушел в тень

Морской слон по имени Нил из Австралии стал звездой социальных сетей, но устал от славы и был вынужден уйти в тень. Об этом пишет Daily Star.

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600-килограммовый Нил стал знаменитым после того, как обосновался на побережье города Дуналли в Тасмании. В 2022 году он выбрал городок в качестве места для лежбища — морские котики и львы обычно выбираются на сушу отдохнуть после продолжительного времени, проведенного в море. Нила стали узнавать после того, как он перестал ограничиваться пляжем и начал исследовать город, вызывая многочисленные комические инциденты.

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Первый раз Нил привлек внимание широкой публики, когда лег вздремнуть перед машиной жительницы Дуналли. Поскольку передвинуть Нила во время сна невозможно, женщина опоздала на работу. Сюжет об этом попал на национальное телевидение. Нил также не раз засыпал посреди проезжей части и был замечен грызущим дорожные конусы.

В какой-то момент кто-то из жителей Дуналли создал Нилу профиль в социальных сетях, где начал выкладывать видео и фото с морским слоном и его проделками. Первоначально он задумывался как образовательный проект, который помог бы местным жителям и их детям узнать больше о поведении и привычках Нила. На аккаунт подписались около 120 тысяч пользователей. Однако растущая слава морского слона встревожила местных специалистов по охране дикой природы, которые стали выпускать предупреждения с просьбой держать дистанцию и не подходить к Нилу ближе чем на 20 метров. Из-за опасений о безопасности Нилу пришлось «уйти в тень»: на его страничке больше нельзя найти информацию о его актуальном местоположении.

Людей также попросили не кормить Нила «безвкусной человеческой пищей» и уходить с дороги, если они слышат рев или видят, что Нил движется по направлению к ним. Морские слоны потенциально опасны для человека, могут передвигаться по суше очень быстро, если их разозлить.