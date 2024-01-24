Ведущий новостей оговорился в прямом эфире и рассмешил коллегу

Ведущий новостей на британском канале «Би-би-си» Джон Кей оговорился в прямом эфире, произнеся вместо слова «погода» слово, которое используется как сленговое название мужского полового органа. Случайная ошибка Кея рассмешила его коллегу, сообщает The Sun.

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Перед тем как дать слово метеорологу, Кей ненамеренно сказал вместо weather (в переводе с английского языка — «погода») слово leather («кожа»), сленговое значение которого — мужской половой орган. Кей сразу понял, что совершил ошибку, и исправился.

В ответ его коллега Сэлли Наггет рассмеялась.

«У нас будут неприятности», — отреагировала она на оговорку ведущего.

Ранее сообщалось о другой оговорке, совершенной в прямом эфире «Би-би-си». Ведущая прогноза погоды Би Такер случайно назвала коллегу Нормандскими островами. Ее нечаянная ошибка позабавила пользователей сети.