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Вакансия мечты: китайский парк предлагает поработать королем обезьян

Один из китайских парков провинции Хэбэй выдвинул необычную вакансию. Администрация ищет человека, который сможет переодеться в обезьяну, чтобы общаться с прогуливающимися гостями.

Вакансия мечты: китайский парк предлагает поработать королем обезьян
© unsplash

За должность царя обезьян Сунь Укуна обещана зарплата в 846 долларов в месяц (около 75 тысяч рублей). Чтобы устроиться на работу, потенциальному претенденту не понадобится высшее образование. Достаточно просто быть веселым, добрым и коммуникабельным.

Будущему главе приматов предстоит сидеть в пещере или на горе, принимать пожертвования в виде бананов, печенек и прочей еды, а также желать всем хорошего дня.

Безумный мир