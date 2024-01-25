Вакансия мечты: китайский парк предлагает поработать королем обезьян
Один из китайских парков провинции Хэбэй выдвинул необычную вакансию. Администрация ищет человека, который сможет переодеться в обезьяну, чтобы общаться с прогуливающимися гостями.
За должность царя обезьян Сунь Укуна обещана зарплата в 846 долларов в месяц (около 75 тысяч рублей). Чтобы устроиться на работу, потенциальному претенденту не понадобится высшее образование. Достаточно просто быть веселым, добрым и коммуникабельным.
Будущему главе приматов предстоит сидеть в пещере или на горе, принимать пожертвования в виде бананов, печенек и прочей еды, а также желать всем хорошего дня.
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