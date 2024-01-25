Священник сексом хотел «изгнать демонов» из замужней дамы

Священник из Ганы попытался изгнать из замужней прихожанки «демонов» с помощью секса, пишет обозреватель Modern Ghana Нана Яу Квафо. По ее данным, мужчину поймали с поличным в доме прихожанки.

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Его поймали при попытке вступить в половую связь с замужней женщиной в ее семейном доме, — уточнила журналист.

Яу Квафо отметила, что местные жители знают пастора под псевдонимом Пророк Нсоньями. По словам обозревателя, священнослужитель внушил женщине, что проблемы в семье появились из-за ее одержимости «демонами». Чтобы их изгнать, пастор предложил прихожанке заняться сексом. Она сделала вид, что согласилась на процедуру «экзорцизма», и оповестила об этом родственников, которые устроили Пророку засаду.

В прошлом году мужчину уже задерживали после того, как он растлил несовершеннолетнюю. Тогда он связал необходимость в интимной близости с «духовным очищением».

Ранее в Чехии священник отрезал себе ножом половые органы после того, как обезумел от укуса клеща. Мужчина перенес клещевой энцефалит, вызвавший воспаление нервной системы, из-за чего он страдал формой психоза.