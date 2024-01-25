Профессор обнаружил в ванной редчайшую ядовитую многоножку

В Великобритании профессор Лестерского университета Ричард Джонс обнаружил у себя дома редчайшую ядовитую многоножку. Об этом сообщает University of Leicester.

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Многоножка обнаружилась в его ванной комнате. Джонс показал находку специалисту по членистоногим и ракообразным Стиву Грегори. Тот выяснил, что в доме профессора поселилась обыкновенная мухоловка — ядовитая многоножка, охотящаяся на мух, тараканов, пауков и других мелких членистоногих.

Мухоловка считается самой быстрой многоножкой в мире. Длинными передними ногами животное цепляется за добычу, а затем впрыскивает в нее яд.

Обыкновенная мухоловка встречается в Средиземноморье, но также распространилась по большей части Европы, Азии, Северной Америки и Австралии. В Великобритании она встречается крайне редко. С 1883 года в стране было зарегистрировано всего 38 подтвержденных встреч с этими многоножками.

В последние несколько лет количество сообщений об обнаружении обыкновенных мухоловок в Великобритании возросло. Эксперты предполагают, что одним из факторов, повлиявших на это, является глобальное потепление. Они считают, что изменение климата позволит обыкновенным мухоловкам расселиться севернее обычного.