Кузбассовец попал под статью за посылку из Испании

Кемеровские таможенники вскрыли посылку из Европы и нашли то, за что получателю теперь грозит десять лет колонии.

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Кемеровская таможня уличила кузбассовца в контрабанде запрещенных веществ. Как объяснили в ведомстве, житель региона заказал посылку из Испании, оплатив ее отправителю через криптокошелек.

Когда получатель пришел за посылкой, его скрутили оперативники. А внутри коробки находились в том числе шесть граммов растительного наркотика и импортные таблетки, содержащие психотропное вещество.