$88.66+0.3796.64+0.47
Почта

Кузбассовец попал под статью за посылку из Испании

Кемеровские таможенники вскрыли посылку из Европы и нашли то, за что получателю теперь грозит десять лет колонии.

Кузбассовец попал под статью за посылку из Испании
© Vse42.ru

Кемеровская таможня уличила кузбассовца в контрабанде запрещенных веществ. Как объяснили в ведомстве, житель региона заказал посылку из Испании, оплатив ее отправителю через криптокошелек.

Когда получатель пришел за посылкой, его скрутили оперативники. А внутри коробки находились в том числе шесть граммов растительного наркотика и импортные таблетки, содержащие психотропное вещество.

Таможенники завели на кузбассовца уголовное дело о контрабанде наркотиков. Фигуранту грозят до десяти лет колонии и штраф до миллиона рублей.

Безумный мир