Голодные кошки в поисках еды подожгли квартиру хозяев

Домашние питомцы случайно устроили пожар в квартире хозяев. Инцидент произошел в Уфе, сообщили в Telegram-канале «МЧС Башкортостан».

© Андрей Самсонов / ТАСС

Жители многоэтажного дома позвонили в экстренные службы и заявили о сильном запахе гари в подъезде. Прибывшие сотрудники МЧС определили, из какой квартиры шел едкий дым.

Дверь пришлось вскрывать. Оказалось, что хозяев дома не было, а в жилище находились только пять кошек: Маша, Мотя, Муся, Сима и Вася. На плите горела посуда с едой. В МЧС рассказали, что голодные питомцы в поисках пищи забрались на индукционную плиту и включили ее лапами.

Сотрудники МЧС эвакуировали из подъезда четырех человек и ликвидировали возгорание. Также они посоветовали гражданам перед выходом блокировать или отключать плиту.

«Голодные кошки – горе семье», – отметили огнеборцы.