Говорящий попугай подружился с умной колонкой
Говорящий попугай Бендер научился управлять умной колонкой и теперь может устраивать дома световое шоу, сообщает «360».
Хозяева птицы опубликовали ролик, на кадрах которого попугай басом говорит колонке включить свет, после чего зажигается настольная лампа. До этого момента они не могли понять, почему в доме таинственным образом зажигается свет.
Пернатый также умеет петь песни и читать стихи. На одном из видео Бендер цитирует «Бородино» поэта Михаила Лермонтова.
Ранее сообщалось, что сотрудники зоопарка на востоке Англии решили отучить восьмерых попугаев ругаться матом. Для этого их отправят на перевоспитание в другую стаю. Если этого не сделать, в вольер нельзя будет пускать несовершеннолетних.