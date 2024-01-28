Говорящий попугай подружился с умной колонкой

Говорящий попугай Бендер научился управлять умной колонкой и теперь может устраивать дома световое шоу, сообщает «360».

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Хозяева птицы опубликовали ролик, на кадрах которого попугай басом говорит колонке включить свет, после чего зажигается настольная лампа. До этого момента они не могли понять, почему в доме таинственным образом зажигается свет.

Пернатый также умеет петь песни и читать стихи. На одном из видео Бендер цитирует «Бородино» поэта Михаила Лермонтова.