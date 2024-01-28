Cледы существования двух озер нашли в марсианском кратере Езеро
Американский марсоход Perseverance при помощи радара исследовал структуру отложений на дне марсианского кратера Езеро. В рамках изучения стало известно, что в кратере в разные геологические эпохи располагалось два озера. Информация об этом появилась в пресс-службе Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA).
— Радарная установка RIFMAX, установленная на борту Perseverance, обнаружила две прослойки озерных осадочных пород, расположенных между отложениями, возникшими в результате действия различных форм эрозии, — сообщили в UCLA.
В Университете отметили, что остатки некогда существовавших озер похожи на то, как выглядят аналогичные породы на планете Земля. Это дало ученым возможность подтвердить гипотезу о реальном нахождении озер в кратере, передает ТАСС.
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