Почему правительство Южной Кореи призвало не есть зубочистки как в TikTok

Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарств Южной Кореи выступило в X (Twitter) с призывом к людям прекратить есть жаренные зубочистки, подражая блогерам из TikTok. Об этом сообщает издание Dexerto.

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В Южной Корее зубочистки делаются не из дерева, а из крахмала сладкого картофеля или кукурузы. Если их обжарить во фритюре, они разбухнут и станут пористыми, как кукурузные палочки. В TikTok начали вируситься видеоролики, в которых блогеры готовят зубочистки и поедают их в качестве снеков.

Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарств Южной Кореи призвало людей не повторять данный эксперимент, поскольку это может быть небезопасно для здоровья. Дело в том, что зубочистки – это средство гигиены и их производство не контролируется в соответствии с нормами для производства продуктов питания.

Например, в состав крахмаловых зубочисток, помимо крахмала и пищевых красителей, входит сорбит. При употреблении больших доз сорбита у людей возможны рвота, диарея и другие проблемы с кишечно-желудочным трактом.