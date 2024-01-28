В Турции женщина развелась с мужем, не принимавшим душ

Жительница Анкары развелась мужем, потому что он редко чистил зубы и не принимал душ, пишет Sabah. Верховный суд обязал мужчину выплатить компенсацию экс-супруге в размере $16 500.

© News.ru

Женщина доказала в ходе судебных слушаний, что ее муж не соблюдал правила личной гигиены и перестал ухаживать за собой. По ее словам, он чистил зубы лишь пару раз в неделю и не менял одежду по пять дней. Женщина подала на развод, поняв, что не может больше жить рядом с «грязнулей».

Общие друзья семейной пары подтвердили показания заявительницы. Коллеги мужчины по работе рассказали в суде, что им было тошно работать с ним в одном кабинете, так как от него «несло душком». В итоге суд полностью признал вину ответчика.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ранее заявил в разговоре с NEWS.ru, что детей стоит лишить права выбирать, с кем из родителей жить после их развода. Он отметил, что в ряде случаев ребенок выбирает сторону, где его начнут баловать, разрешая «играть в онлайн-игры и есть больше сладкого».