«Уволенному» из московской библиотеки коту Маркизу нашли новый дом

Коту Маркизу, «уволенному» из московской библиотеки из-за жалобы пенсионера, нашли новый дом. Об этом сообщает издание «Москва 24» со ссылкой на объединение культурных центров Северо-Западного административного округа.

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Кота, который прожил в библиотеке №248-1 восемь лет, выгнали из-за жалобы пожилого читателя. После распоряжения руководства кота забрали на временную передержку, а затем привезли обратно в учреждение, где в течение двух дней решалась его дальнейшая судьба. В разрешении сложившейся ситуации участвовали сотрудники библиотеки, объединение культурных центров и Департамент культуры города Москвы.

Работники библиотеки хотели, чтобы Маркиз остался в учреждении. За восемь лет библиотека стала его домом, а он полюбился читателям. Однако в конечном счете его было решено переселить. Кота приютила заведующая библиотекой Елена Акинова. Как утверждают в объединении культурных центров, Маркиз чувствует себя хорошо.