Женщина угнала припаркованную у супермаркета повозку с лошадью

В США у семьи амишей украли конную повозку, которая была припаркована у супермаркета. Об этом сообщает NBC News.

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Инцидент произошел возле супермаркета Walmart в штате Мичиган. Религиозная семья обнаружила исчезновение лошади и повозки, когда вышла из магазина с покупками. Амиши обратились в полицию. Правоохранители быстро нашли свидетеля преступления: стоявший неподалеку водитель грузовика сообщил им, что повозку угнала молодая женщина.

Поздним вечером того же дня полицейские нашли повозку и лошадь возле отеля. 31-летняя женщина, чье внешность совпадала с описанием водителя, оказалась в отеле, ее арестовали. Подозреваемая не оказывала сопротивления представителям закона. Повозку и лошадь вернули хозяевам.

Амиши, или амманиты — консервативное религиозное движение, близкое к протестантизму. Амиши отличаются простотой жизни и одежды, нежеланием принимать многие современные технологии и удобства. Они живут в изолированных сообществах, не пользуются электроникой и автомобилями. Вероучение амишей основывается на определенном, достаточно буквальном и строгом, толковании Библии.