Сбежавшую из зоопарка японскую макаку третий день ищут в Шотландии
Сбежавшую из зоопарка в Шотландии японскую макаку уже третий ищут при помощи дронов с тепловизором. Об этом во вторник, 30 января, сообщает Independent.
Макаку удалось заметить, когда она лакомилась орехами из кормушек для птиц, однако поймать ее никак не удается. Предполагается, что животное сбежало из парка дикой природы из-за сложных отношений с сородичами.
Специалисты не советуют приближаться к животному, хотя и говорят, что угрозы для человека оно не представляет. В самом зоопарке выразили надежду, что макака решит сама вернуться домой, когда ей надоест слоняться по окрестностям, передает издание.
Летом прошлого года очевидцы заметили на улицах Берлина львицу. Хищница пряталась в кустах у одной из городских трасс. К поимке животного привлекли полицию.
Другой случай со сбежавшим животным произошел в Подмосковье. От своего хозяина дважды за день совершил побег страус. Птица попробовала в лесу ягоды черники, которые ей могли очень понравиться. После первого побега и возвращения домой она вновь решила отправиться в лес.