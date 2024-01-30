Сбежавшую из зоопарка японскую макаку третий день ищут в Шотландии

Сбежавшую из зоопарка в Шотландии японскую макаку уже третий ищут при помощи дронов с тепловизором. Об этом во вторник, 30 января, сообщает Independent.

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Макаку удалось заметить, когда она лакомилась орехами из кормушек для птиц, однако поймать ее никак не удается. Предполагается, что животное сбежало из парка дикой природы из-за сложных отношений с сородичами.

Специалисты не советуют приближаться к животному, хотя и говорят, что угрозы для человека оно не представляет. В самом зоопарке выразили надежду, что макака решит сама вернуться домой, когда ей надоест слоняться по окрестностям, передает издание.

Летом прошлого года очевидцы заметили на улицах Берлина львицу. Хищница пряталась в кустах у одной из городских трасс. К поимке животного привлекли полицию.