Американец создал в Калифорнии свое микрогосударство

Рэнди Уильямс из американского Сан-Диего посвятил свою жизнь воплощению мечты - посетить все страны на свете. Точку в его списке из 193 стран ООН пару лет назад поставила поездка в Туркменистан. После этого Уильямсу пришлось искать новый смысл жизни. Выход, по его словам, напрашивался:

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"Страны для меня закончились, и я создал новую".

Путешественник купил за 19 тыс. долларов участок в двух часах езды от Сан-Диего. Безжизненный кусочек пустыни площадью 400 соток был провозглашен Народной Республикой Слоуджамастан, а столицу он нарек Дубляндией. Об отделении от США Уильямс заявил в 2021 году, а побывавшие там недавно репортеры CNN убедились, что за минувшие пару лет Слоуджамастан обзавелся многими атрибутами государства: у него есть гимн и флаг, гражданам выдают паспорта, в ходу даже своя валюта - дубли.

Свое микрогосударство Уильямс сделал пародией на абсурдности, на которые он насмотрелся, путешествуя по миру. Так, правитель республики носит титул султана. Законы нередко определяются тем, что тревожит его в тот или иной день.

"Большую часть времени у нас диктатура, но бывают голосования, - рассказал Уильямс. - Недавно я разрешил гражданам выбрать национальное животное и фрукт".

А вот ношение тапок-кроксов под строгим диктаторским запретом.

С виду его микространа - кусок пустыни без единой постройки, но на въезде гостей встречает огромный пограничный знак "Добро пожаловать в Слоуджамастан" и пропускной пункт. Правит Уильямс из "кабинета", который представляет собой стол под открытым небом - благо дожди там сродни чуду. Зарегистрированными гражданами султаната считаются 500 человек. Несколько раз в год Уильямс и его единомышленники проводят официальные и развлекательные мероприятия.

В планах - создание искусственной реки, фермы броненосцев, монгольской барбекю-забегаловки и, с улыбкой добавляет Уильямс, "статуи великого лидера, то есть меня". А еще он работает над дипломатическим признанием. Султан настаивает, что его детище отвечает всем критериям суверенного государства, описанным в Конвенции Монтевидео, которая была принята рядом государств Западного полушария в 1933 году. Эти критерии - постоянное население, территория, правительство и способность входить в дипломатические отношения с другими странами.

Уильямс подчеркивает, что в его слоуджамастанском паспорте уже проставлены отметки о пересечении границ 16 государств, включая Новую Зеландию и ЮАР. А вот Джо Байден, которому султан писал неоднократно, ему не отвечает. "Мы работаем над этим", - не опускает рук Уильямс.