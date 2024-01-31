Самый старый стример, самый большой батут и другие рекорды этой недели

На этой неделе было поставлено сразу несколько рекордов. 88-летний энтузиаст видеоигр, известный как «дедушка-геймер», был удостоен рекорда Гиннесса как самый старый стример на Bilibili, известной китайской видеоплатформе, пишет China Daily.

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Завершив в 1996 году свою карьеру в Сычуани в области исследований и проектирования бурения нефтяных и газовых скважин, Ян Бинлинь увлекся такими хобби, как настольный теннис и компьютерные игры. Прозванный «дедушкой-геймером», он перешел от простых игр к более сложным, таким как Tomb Raider и Call of Duty, собрав коллекцию из более чем 500 дисков с играми, которые он покупал в геймерских магазинах по всей стране.

Другой рекорд этой недели — самое продолжительное пение рождественских песен. На протяжении 31 часа нигерийка Эва Коул пела такие композиции, как Deck the Halls, Frosty the Snowman и Silent Night. Об этом сообщается на сайте Guinness World Records.

«Самым сложным для меня был период между восьмым и двенадцатым часами. Я выпила напиток, который вызвал легкие симптомы пищевого отравления, заставив меня сдерживать метеоризм, чтобы избежать публичного позора. Одновременно я испытывала обильное потоотделение, боли в желудке, голове и горле, а также настоятельную потребность в посещении туалета», — призналась Эва.

Фанат Тейлор Свифт из Пакистана установил необычный рекорд — 20-летний Билал Ильяс Джандир смог правильно назвать 34 песни певицы за минуту, услышав первые строчки треков.

«Больше всего мне нравится в ней то, что она умеет писать необычные песни, которые всегда проникают в самое сердце. Искренность в написании песен, эмоциональная глубина текстов и способность общаться со слушателями на личном уровне — все это то, чем я больше всего восхищаюсь в Тейлор Свифт».

В Пакистане установили и еще один рекорд — самый большой надувной батутный замок в мире. Его площадь составила более 1421 м². В замке есть горка, стены для лазания, различные декорации и, конечно, много места для прыжков. Одновременно на батуте могут находиться до двухсот человек.