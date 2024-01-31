Россиянин попытался съесть кусок картины на выставке современного искусства

Инцидент попал на видео. На ролике видно, как мужчина в черном костюме, похожий на охранника, подходит к картине, к раме которой прикреплена рыба. Мужчина трогает инсталляцию рядом с картиной, а затем начинает изучать рыбу на раме, которая по виду напоминает копченую или сушеную. Затем вандал начинает тянуть рыбу и в конце концов отрывает ее от рамы. Заполучив фрагмент картины, мужчина попробовал его на зуб. Поняв, что рыба несъедобная, он выплюнул откушенный кусок.