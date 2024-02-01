Россиянин нашел жену с помощью ChatGPT

Каждый, кто хоть раз пытался познакомиться онлайн, знает, что придется столкнуться с массой отказов и неудачных встреч. Александр Жадан решил этот процесс автоматизировать. Летом 2022 года, когда Tinder еще не ушел из России, а ChatGPT еще не появился, он начал проект по онлайн-знакомству через нейросеть. Программа находила кандидаток, общалась с ними, спустя некоторое время назначала свидания. А перед личной встречей ChatGPT делал краткую сводку разговора с девушкой и давал рекомендации для общения.

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О том, откуда возникла такая идея, Александр рассказал Business FM. Кстати, это именно он год назад стал известен как студент РГГУ, который защитил диплом с помощью нейросети.

«Эмоционально очень выматывает, когда нужно найти партнера в приложении для знакомств, затем начать с ним общаться, при этом этот человек может пропасть или еще что-либо. На тот момент появилась технология GPT, по крайней мере она развивалась, еще не было ChatGPT. Я подумал, что было бы здорово использовать что-то такое для своего проекта, пришлось мне его обучить на своих переписках, сделать валидацию ответа, сделать фильтрация того, кого я ищу, чтобы девушка соответствовала параметрам».

По подсчетам Александра, на работу у него ушло примерно 120 часов и около 1,5 тысячи долларов. Он считает, что если бы знакомился сам, то потратил бы больше пяти лет, а на свидания пришлось бы выделить более 13 млн рублей. Однако продавать свой проект кому-либо он не планирует. По крайней мере, в нынешнем виде. Слишком много настроек под конкретного человека — каждый раз обучать нейросеть под общение одного пользователя будет слишком затратно и бесполезно, считает Александр.

При этом его систему несколько раз приходилось улучшать. Например, были неудачи, когда искусственный интеллект обещал девушке прийти на встречу, а сам Александр об этом не знал. Несостоявшегося свидания девушка ждала примерно полтора часа. О том, что с ней общается нейросеть, она заранее не знала.

Бизнесу подобные схемы эффективно получится внедрить, например, на первой линии техподдержки, отмечает гендиректор компании Promobot Максим Чугунов. Разработка может стоить компании около 3-5 млн рублей. Правда, пользователю лучше не знать, что он общается с роботом:

«Мы несколько лет назад проводили различные исследования по коммуникации человека с роботом. Когда человек коммуницирует с роботом и четко понимает, что это робот, он сразу относится предвзято. Он пытается так сформулировать вопрос, чтобы поставить его в неловкую ситуацию, любые ответы робота переиначиваются, трактуются совершенно не так, как если бы это были ответы человека. При этом коммуникация с человеком, если он ведет себя как робот — мы специально моделировали такую ситуацию, — была наиболее комфортна людям. Поэтому, если речь идет о невысоком уровне ответственности по тем или иным темам консультации, будет более комфортно, продуктивно и эффективно, когда человек не будет знать, что это робот».