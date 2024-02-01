«Малышка смотрела и смеялась»: люди рассказали о встречах с призраками

В жизни людей происходят необъяснимые вещи, которые не подлежат логическому объяснению. «Клопс» собрал истории калининградцев, которые встречались с призраками и духами умерших родственников.

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Пока, мам...

Олегу 30 лет, живёт в квартире с женой и сыном. В прошлом году у мужчины умерла мама, это потеря сильно потрясла мужчину, ведь женщина воспитывала его одна. У них была близкая эмоциональная связь и доверительные отношения. Через 3 дня после похорон покойная мать впервые пришла к Олегу во сне. С тех пор на протяжении месяца сон повторялся.

1 марта было 40 дней с её смерти. Мне снится сон, что мама, как в детстве, сидит на кровати и гладит мне руку, пока я сплю. Я прям во сне чувствовал это прикосновение. Начал просыпаться и подумал, что жена меня будит. Но, открыв глаза, я увидел, как на кровати сидит белый силуэт, и он как дым растворился через считаные секунды. Видимо, мама решила попрощаться со мной перед уходом в тот мир, поэтому я просто прошептал: «Пока, мам». А потом долго лежал, осознавал происходящее», — со слезами на глазах рассказывает Олег.

После этого случая мужчина не видел сны с матерью и не ощущал её присутствия.

Офицер Третьего рейха

Калининградец Михаил жил в старом немецком доме, каких в области много. Раньше там, по словам бывших хозяев, базировалась немецкая разведка. Как-то раз, вернувшись с прогулки домой, воздух в помещении показался Михаилу тяжёлым, а запах — насыщенным и непривычным.

Включив свет, я ощутил, как тяжёлый и пронзительный взгляд приковал меня к месту. В углу комнаты я увидел силуэт офицера Третьего рейха», — с ужасом вспоминает Михаил.

Мужчина моргнул, и фигура растворилась, словно её и не было. Сердце билось в унисон с тихим шёпотом стен, напоминая, что прошлое посещает настоящее в самых неожиданных обличьях.

Midjourney

Ночь в королевском замке

Ещё одна калининградка — Аделина — встречала призрака при мистических обстоятельствах. Несколько лет назад её сестра подарила совместный отпуск во Флоренцию. При бронировании жилья произошла ошибка, и по приезде девушки остались без жилья. Забрели Аделина с сестрой Катей в особняк, где располагалось семейное кафе. Пообщавшись с туристками, хозяйка заведения предложила переночевать в особняке, так как второй этаж здания являлся гостевым домом. На удивление предложила женщина символичную стоимость, до этого рассказав, что это здание является мировым наследием ЮНЕСКО. Недолго думая, девушки согласились.

Мы с сестрой уже легли спать, слышу — какой-то шум на кухне. Подумала, у Кати ночной жор проснулся. Я лежала дальше, начинаю слышать шаги к комнате, дверь открывается, вижу белые очертания, и тут — дверь захлопывается с таким жутким грохотом. Я кричу, бегу в комнату к сестре, она тоже это слышала. Мы в истерике выбежали из этого особняка в пижамах и с чемоданами в руках», — рассказывает Аделина.

После побега девушки прочитали информацию про эту гостиницу, а там всё как в «Ромео и Джульетте» — все жители были зарезаны и отравлены. Особняк долго пустовал, а потом его продали семье, которая занялась восстановлением здания. Место снискало славу дома с привидениями, но туристам об этом не рассказывают, чтобы не испортить эффект неожиданности.

«Малышка смотрела и смеялась»

Ариане 24 года. В 2021 году молодая женщина потеряла сразу троих близких родственников: мать, отца и дядю. Спустя нескольких месяцев регулярных похорон, девушка пришла в себя и старалась искать утешение в воспитании дочки. 2 декабря у малышки Софи был день рождения, ей исполнялось 2 годика. Гости уже разошлись, мать укладывала дочку спать.

Софи сидит в кроватке, в комнате выключен свет, горит только ночник. Я сидела рядышком. Вдруг меня резко бросило в холод, словно окно открылось, я смотрю в дверной проём и чётко вижу силуэты моих родственников, чёткие очертания лиц, тел. Они смотрели в сторону кроватки Софи. Меня такая паника охватила, я начала истерически плакать, а малышка смотрела в ту сторону и смеялась. Через секунд 40 всё исчезло», — рассказывает Ариана.

Трансперсональный психолог Ирина Асташко объясняет причину лицезрения призраков тем, что человеческие чувства и эмоции по отношению к ним могут принимать различные формы.

Наша психическая энергия может в том числе и сотворить образ, который мы в итоге увидим и в который поверим. Современная наука не считает, что существуют призраки. Однако, есть психические факторы, которые могут объяснить эти явления. Человеческий разум очень легко поддаётся внушению и может воспроизвести то, чего на самом деле нет. Для этого бывает достаточно в это поверить и связать эту веру со своим страхом перед непонятным и неизвестным. Этот страх может спроецироваться во Внешнее пространство и принять осязаемую форму. Если у человека есть какие-то страхи, переживания, они могут иллюстрироваться и таким образом», — говорит Ирина.