Россиянка три года спала с мумией мужа

В Ленинградской области местная жительница и четверо ее детей прожили более трех лет с мумифицированным телом их мужа и отца.

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Как пишет МК, семья находится на учете, и при проверке жилищных условий социальные работники обнаружили тело главы семейства. Предполагается, что женщина убила своего мужа ранее.

По данным источника, в 2020 году мужчина упал на пол в ходе ссоры и заявил, что ему лучше умереть. Его "притворяющегося" мертвым положили на кровать, но он так и не очнулся.