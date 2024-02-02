История Виктора Нуара: как после смерти оставаться любимцем женщин

Парижское кладбище Пер-Лашез стало последним пристанищем для множества достойных мужей Франции. Однако есть на кладбище и могилы, заслуги владельцев которых не столь велики, а популярность — просто огромна. Как, например, место захоронения Виктора Нуара — обычного журналиста.

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Виктор Нуар (Victor Noir) был молод, красив и, вне всякого сомнения, талантлив. Однако 22-летний парижанин погиб в самом расцвете сил, накануне собственной свадьбы. Так как в его смерти замешаны особы королевской крови, то ее обстоятельства тщательно скрывались, и о самой гибели журналиста стало известно лишь спустя много лет.

Виктор Нуар при жизни был любимцем женщин, но успех у дам, который он имеет после смерти, ему даже не снился

История началась с того, что известный французский публицист Паскаль Груссе (Paschal Grousset), писавший под псевдонимом Андре Лори, был оскорблен письмом принца Пьера Наполеона Бонапарта, родственником императора Наполеона III.

Обиду нельзя было стерпеть, ведь пасквиль был опубликован в популярном издании «Avenir de la Corse». Только дуэль могла спасти честь Паскаля Груссе и, согласно дуэльному кодексу того времени, писатель отправил к обидчику своего секунданта.

Дуэль. Рисунок середины XIX столетия

На эту роль вызвался молодой журналист Иван Салмон, писавший под псевдонимом Виктор Нуар. Нужно отметить, что Виктор был не слишком опытным в дуэльных делах и о деталях своей миссии узнал вкратце перед самым ее выполнением. Вместе с сопровождавшим его коллегой, Ульриком де Фонвилем, Нуар отправился к принцу крови, зачем-то вооружившись револьверами.

Здесь нужно сделать отступление и немного рассказать о самом Пьере Бонапарте, родственнике монарха.

Пьер-Наполеон Бонапарт (Pierre-Napoléon Bonaparte)

С ранней юности Пьер отличался вспыльчивым нравом и склонностью к авантюрам. Уже в 15 лет вместе с друзьями он отправился поддерживать революцию в итальянской Романье, но был возвращен домой. После этого племянника императора отправили, от греха подальше, в Северную Америку к родственнику.

В Соединенных Штатах юный Бонапарт также попал в сомнительную компанию и в составе военного эскадрона очутился в Колумбии, где принял участие в местной войне. После завершения колумбийской компании Пьера Наполеона Бонапарта снова понесло в Италию, где он влился в ряды заговорщиков, замышлявших свержение папы римского.

После раскрытия заговора беспокойный Пьер был изгнан из Италии и не принят во Франции, поэтому отправился в Алжир. В Париж пламенный пассионарий смог вернуть лишь после революции 1848 года. На родине принц избрался в парламент и стал продвигать социалистические проекты, вместе с левыми депутатами.

Одна из карикатур на принца Пьера Бонапарта в парижской прессе

Несмотря на вес в обществе и солидную должность, Пьер Бонапарт не остепенился и периодически отбывал в разные экзотические места планеты, чтобы поддержать сомнительные революции и восстания. В 1867 году принц женился на дочери простого парижского рабочего и стал не вхож к императорскому двору.

К такому человеку Пьер Нуар с другом заявились 10 января 1870 года прямо на квартиру. Секунданты шумно начали требовать встречи с хозяином, но тот повел себя оскорбительно и высокомерно, передав незваным гостям, что не примет вызов ибо не стреляется с лакеями Рошфора. Такой резкий ответ был вызван тем, что инициатор дуэли, Паскаль Груссе, работал на оппозиционного издателя Анри де Рошфор-Люсе. Рошфор являлся давним оппонентом принца в прессе и постоянно донимал Пьера Бонапарта своей критикой.

Смерть Виктора Нуара

Так как Нуар и де Фонвиль продолжали буянить и отказывались уходить, принц сам вышел к ним, чтобы лично выразить свое неудовольствие. Визитеры вступили в полемику с хозяином квартиры, в ходе которой Виктор Нуар ударил родственника императора Франции по лицу. Решительный и бывалый принц выхватил револьвер и одним выстрелом наповал сразил Нуара.

Стоит сказать, что несмотря на показания де Фонвиля, который утверждал, что первым драку начал Бонапарт, суд оправдал принца и убийство сошло тому с рук. Но смерть журналиста не стала напрасной — ее активно использовала оппозиция для агитации против Бонапартов.

Можно сказать, что смерть Виктора Нуара стала одним из важных факторов, послужившим началом конца монархии, которая вскоре перестала существовать.

Погибшего журналиста оппозиционная журналистская братия с почестями похоронила на кладбище Пер-Лашез, среди наиболее видных мужей Франции. На надгробие не пожалели средств и заказали его у известного скульптора Жюля Далу (Jules Dalou). Памятник изображает Виктора Нуара лежащим на спине сразу же после рокового выстрела.

Сегодня невозможно определить, была это оплошность мастера или некий замысел, но у бронзового Нуара сквозь брюки отчетливо выпирает мужское достоинство. Долгое время это обстоятельство лишь удивляло гостей кладбища, но в 1970-х кто-то пустил слух, что потерев промежность и поцеловав памятник в губы, можно улучшить сексуальную жизнь и забеременеть.

Сегодня к могиле Виктора Нуара не зарастает тропа. Его соседями по кладбищу являются Джим Моррисон, Оноре де Бальзак, Эдит Пиаф и Оскар Уальд, однако надгробия этих известных людей не столь посещаемы, как могила простого журналиста.

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За годы губы и пах бронзовой фигуры были отполированы тысячами прикосновений. Администрация кладбища не слишком приветствует пикантную традицию. Озабоченные личной жизнью дамочки не только забывают про приличия, но и приводят к постепенному разрушению бронзовой фигуры. Одно время памятник Нуару был защищен оградой, но и это не останавливало женщин. В итоге чиновникам осталось лишь смириться и с завистью наблюдать за успехом бронзового мужчины у дам разных национальностей и возраста.

Дита фон Тиз Эффектная, но не слишком умнаяна могиле Виктора Нуара