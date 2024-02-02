В Каменске-Уральском дворники отказываются работать из-за пенсионерки с лопатой

Профсоюз дворников Каменска-Уральского выразил солидарность со своим коллегой, на которого напала агрессивная пенсионерка: теперь люди не выходят на работу в этом районе, а от куча снега страдают другие жители.

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В конце декабря на одного из работников с лопатой напала женщина и, как пишут местные СМИ, «избила». Женщину эту знают все в округе, поскольку она выражает агрессию в адрес сотрудников коммунальных структур города. Например, уборщицы под ее агрессивным оком вынуждены были перемывать подъезд.

Что касается уборки снега, то мужчина выкидывал снег в палисадник, где летом у данной жительницы произрастают цветы. Уверения, что от снега почве будет только лучше, да и любые другие уверения не возымели эффекта. Тем более что случай был не первый: прежде она стала выкидывать снег из-за оградки обратно. В этот раз женщина применила силу, с тех пор дворники туда не ходят.