Замминистра культуры Италии покинет должность на фоне подозрений в краже картины

Заместитель министра культуры Италии Витторио Сгарби покинет свой пост на фоне подозрений в краже картины. Об этом в пятницу сообщила газета Corriere della Sera.

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«Я немедленно уйду с поста заместителя министра правительства и сообщу об этом в ближайшие часы Джорджии Мелони», - приводит издание заявление Сгарби.

12 января сообщалось, что политика и искусствоведа подозревают в краже картины XVII века и подтасовке истории ее происхождения. Предполагается, что речь идет о полотне художника сиенской школы Рутилио Манетти, которое пропало из замка в Пьемонте в 2013 году.

В 2021 году оно было выставлено на экспозиции в Лукке как картина из личной коллекции Сгарби. При этом произведение было отреставрировано и "подправлено", якобы чтобы скрыть его происхождение. Политик отрицает все обвинения.

Витторио Сгарби - достаточно известный и популярный в Италии персонаж, всегда отличавшийся экстравагантностью поведения. Он неоднократно избирался в парламент, в последний раз от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", из которой впоследствии вышел. Он был хорошо знаком с экс-премьером и, как говорил, часто представлял его интересны в деликатных личных и политических делах.