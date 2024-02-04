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Костромичей просят перестать заманивать волков в свои села

Жители Пыщуга жалуются на нашествие волков, узнал KOSTROMA.TODAY.

Костромичей просят перестать заманивать волков в свои села
© Kostroma.today

Одна из местных жительниц сказала, что в 3 часа ночи они сняли с цепи ее собаку, унесли и загрызли. По ее словам, волки ходят прямо по улицам среди людей и ничего не боятся.

Соседи подтвердили ее слова — говорят, что на улицы выходить стало страшно, потому что вот-вот дикие звери переключатся на людей.

В департаменте природных ресурсов подтвердили, что проблема есть.

«Да, сейчас волки часто приходят в населенные пункты в поисках легкой добычи. Зимой в дикой природе выжить сложно. Отчасти люди в этом виноваты сами, потому что часто устраивают свалки отходов, которые запахом приманивают диких зверей ближе к людям», — говорят чиновники.

По информации охотоведов, в Пыщуге находятся 2 волка, и сейчас предполагаемое местонахождение зверей огородили флажками.

Безумный мир