Костромичей просят перестать заманивать волков в свои села
Жители Пыщуга жалуются на нашествие волков, узнал KOSTROMA.TODAY.
Одна из местных жительниц сказала, что в 3 часа ночи они сняли с цепи ее собаку, унесли и загрызли. По ее словам, волки ходят прямо по улицам среди людей и ничего не боятся.
Соседи подтвердили ее слова — говорят, что на улицы выходить стало страшно, потому что вот-вот дикие звери переключатся на людей.
В департаменте природных ресурсов подтвердили, что проблема есть.
«Да, сейчас волки часто приходят в населенные пункты в поисках легкой добычи. Зимой в дикой природе выжить сложно. Отчасти люди в этом виноваты сами, потому что часто устраивают свалки отходов, которые запахом приманивают диких зверей ближе к людям», — говорят чиновники.
По информации охотоведов, в Пыщуге находятся 2 волка, и сейчас предполагаемое местонахождение зверей огородили флажками.