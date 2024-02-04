«Рассказывает страшные истории»: Московский зоопарк показал загадочную Катюшу
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в воскресенье, 4 февраля, поделилась кадрами с пугающей киперов малышкой-пандой Катюшей.
На снимке, опубликованном Акуловой, китайский медвежонок сидит в своей кроватке в загадочной позе. Катюша расставила лапки в стороны и пристально смотрит в объектив. Своей позой панда напоминает повествующих страшные рассказы путников, что собрались возле костра.
«Катюша рассказывает страшные истории киперам))», — следует из подписи к публикации.
2 февраля Светлана Акулова выложила ролик с игрой больших панд Катюши и Диндин. На опубликованном видео мама и ее дочка лежат в вольере возле деревянной лестницы и осторожно покусывают друг друга. Подобные игры для животных нормальны. Так матери учат своих детенышей выносливости и ловкости.
Генеральный директор столичного зоосада также поделилась кадрами игры малышки-панды Катюши с резиновым пряничным человеком. На видео медвежонок лежит на спинке и держит в одной из лапок игрушку. Вдоволь наигравшись, Катюша встает и кидает пряничного человека на пол вольера.