Британские ученые подтвердили теорию о плоской Земле

Исследователи из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания) пришли к выводу, что Земля не всегда была круглой. В начале своей истории она имела более плоскую форму.

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Большинство планет, известных ученым, представляют собой сферы или очень близки к сферам. Земля сплющена на своих полюсах примерно на 0,3%, Юпитер – примерно на 6%, Сатурн – на 10%.

Считалось, что планеты с самого зарождения имеют сферическую форму. Британские ученые решили проверить это утверждение и смоделировали процесс образования планет в газовых дисках вокруг звезд.

Результаты показали, что протопланеты в начале своего существования сплющены примерно на 90% и больше напоминают блин, чем сферу. Поскольку они формируются внутри вращающегося диска, сила вращения растягивает и сдавливает их.

Эта фаза длится примерно 1-5 миллионов лет. Ученые заключили, что древняя Земля также имела плоскую форму, но только в очень непродолжительный период своей истории. Затем планеты приобретают сферическую форму, так как газ и различные вещества быстрее оседают на полюсах, чем на экваторе.

В настоящее время ученые работают над усовершенствованием своей вычислительной модели. Они планируют сравнить результаты теоретических расчетов с будущими наблюдениями космического телескопа «Джеймс Уэбб», сообщает Astronomy & Astrophysics Letters.