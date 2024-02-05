В Петербурге коту после встречи с живодерами удалили все лапы

В Петербурге коту удалили все четыре лапы после встречи с живодерами, которые завязали ему веревки на конечностях. Об этом сообщает телеканал 78. По информации телеканала, инцидент произошел в Сестрорецке. Руководителю приюта "КотКурорт" передали найденного на улице измотанного кота, она отвезла его в ветеринарную клинику. Ветеринары осмотрели животное и заключили, что его лапы были перетянуты веревками более пяти дней. В связи с этим произошел некроз тканей - все четыре конечности ему ампутировали. Из них три в дальнейшем можно протезировать, а одну удалили вместе с плечевым суставом. Животному провели переливание крови. Сейчас кот проходит реабилитацию.