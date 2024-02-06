Девушка получила от незнакомца странное и неприятное видео и испугалась

Пользовательница Reddit рассказала на портале, что начала получать от незнакомца неприятные ролики и испугалась. Девушка призналась, что при этом боится обращаться в полицию.

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«Незнакомый номер постоянно присылает мне видео, как он делает вот это на заднем дворе моего дома», — написала рассказчица и опубликовала видео, на котором некто мочится на ее забор.

В комментариях девушка заявила, что ролики сильно ее пугают, так как незнакомцу известен и ее адрес, и телефон. По словам пользовательницы Reddit, она не знает, кто мог бы отправлять ей подобные видео.

«Я просто хожу на учебу и все на этом, не хожу ни на какие вечеринки. У меня нет друзей, нет парня, и эта ситуация сводит меня с ума», — добавила она.

Многие комментаторы посоветовали автору поста обратиться в полицию. Другие заявили, что ей стоит установить камеру наблюдения во дворе, чтобы узнать, кто именно записывает такие ролики. «Это жутко. От всего этого веет чем-то очень плохим, так что советую следовать своему чутью», «Этот человек ведет себя очень странно, на грани безумия», — написали пользователи Reddit.

Рассказчица призналась, что боится идти в полицию, так как опасается, что обидчик останется безнаказанным и затаит злобу на нее. Однако позднее она заявила, что все-таки намерена рассказать о ситуации полиции.