JAC резко снизил цены на модели: какие автомобили подешевели и на сколько

В Железнодорожном районе Самары в магазине "Лента" самые низкие цены на: лук репчатый – 23 рубля; масло сливочное – 624 рубля; рис шлифованный – 75 рублей; сахар-песок – 57 рублей. В поселке Управленческий в магазине "Перекресток" на улице Сергея Лазо самая низкая цена на: молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности – 38 рублей; хлеб и булочки из пшеничной муки – 49 рублей; хлеб и булочки из смеси пшеничной и ржаной муки – 43 рубля; чай черный байховый – 249 рублей. В Куйбышевском районе в магазине "Магнит" в Молодежном переулке дешевле всего из продуктов: вермишель – 37 рублей; картофель – 18 рублей; куры охлажденный и мороженые – 160 рублей; масло подсолнечное – 89 рублей; пшено – 33 рубля. В Советском районе в магазине "Ашан" на улице Дыбенко самые низкие цены на: капусту белокочанную – 23 рубля; лук репчатый – 23 рубля; морковь – 21 рубль; муку пшеничную – 24 рубля; рыбу мороженую неразделанную – 104 рубля; соль поваренную пищевую – 10 рублей; хлеб и булочки из пшеничной муки – 49 рублей; яблоки – 66 рублей. В Кировском районе в магазине "Пятерочка" в Ташкентском переулке самые низкие цены на: крупу гречневую-ядрица – 42 рубля; масло подсолнечное – 89 рублей; пшено – 33 рубля; яйца куриные, десяток – 104 рубля. На ярмарке на пересечении улиц Киевской и Тухачевского можно выгодно купить: баранину (кроме мякоти) – 400 рублей; говядину (кроме мякоти) – 370 рублей; свинину (кроме мякоти) – 230 рублей. Ранее мы писали, какие продукты нужно добавить в рацион в феврале.