Медик назвала несколько несуществующих диагнозов, которые врачи регулярно ставят пациентам

Некоторых популярных диагнозов, которые регулярно ставят пациентам врачи, не существует, рассказала врач-кардиолог, терапевт Ольга Любавина. Несколько несуществующих диагнозов врач перечислила в беседе с изданием «Доктор Питер».

Любавина опровергла существование диагноза «ВСД» («СВД» или «НЦД»). «Под загадочными аббревиатурами скрывается так называемая вегетососудистая дистония. Этим популярным в советское и постсоветское время диагнозом врачи объясняли недомогание вроде учащенного сердцебиения и ощущения нехватки воздуха, обмороки, головную боль, дурноту и так далее», — перечислила она. Врач уточнила, что под такими симптомами могут скрываться настоящие заболевания.

Кроме того, продолжила она, нет диагноза «предынфарктное состояние», поскольку невозможно предсказать, когда случится инфаркт или инсульт. Усомнилась врач и в существовании заболеваний гарднереллеза, микоплазмоза и уреаплазмоза, поскольку все возбудители, вызывающие их, — представители условно патогенной флоры. «Если они просто есть, а клиники нет — лечить нечего. И даже в случае если они взбунтовались, речь идет о развитии бактериального вагиноза», — сказала она.

Кроме того, продолжила Любавина, не существует дисбактериоза, поскольку проблемы с микрофлорой — это всего лишь один из симптомов другого заболевания, требующего диагностики и лечения. Песок в почках, добавила она, — это также не диагноз, а начальная стадия мочекаменной болезни, которая может возникнуть, если своевременно не скорректировать образ жизни и рацион питания.

Наконец, врач усомнилась в существовании авитаминоза, симптомы которого также могут говорить о других патологиях.

Ольга Любавина врач-кардиолог, терапевт: