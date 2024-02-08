Ford намерен отказаться от электромобилей в пользу гибридов

<p><strong>Ford Motor </strong>раскрывает планы по увеличению выплат акционерам, включая выдачу экстра дивидендов в размере 18 центов за акцию в первом квартале, на фоне аналогичных действий от <strong>General Motors,</strong> направленных на повышение доходности инвесторов за счет доходов от продаж внутренне сгораемых автомобилей в Северной Америке.</p> <p>Компания прогнозирует доход до налогообложения от 10 до 12 миллиардов долларов за 2024 год, продолжая тренд прошлого года с доходом в 10,4 миллиарда долларов. Прибыль от коммерческого сегмента <strong>Ford Pro </strong>и бензинового бренда <strong>Ford Blue</strong> должна компенсировать затраты на производство электромобилей, пишет издание<a href="https://speedme.ru/posts/id-62718-nazad-k-gibridam-ford-menjaet-kurs-i-otpravljaet-investoram-gruzovik-s-dengami" target="_blank" rel="noopener"> SPEEDME.RU.</a> В свете замедления спроса на электромобили и последних колебаний цен <strong>Ford</strong> пересматривает объем инвестиций в этот сектор, с фокусом на достижение прибыльности в будущем.</p> <p>Марин Гьяджи, руководитель подразделения электромобилей<strong> Model E,</strong> уточнил, что новые электромодели появятся на рынке только при условии их экономической эффективности. Доходы от продаж пикапов и <strong>SUV</strong> в Северной Америке должны способствовать ожидаемому увеличению свободного денежного потока до 6-7 миллиардов долларов за текущий год, с обещанием возвращения акционерам 40-50% этих средств. Ответом на умеренный спрос и ценовую конкуренцию, особенно со стороны<strong> Tesla, Ford</strong> корректирует свою стратегию в сегменте электромобилей, уделяя больше внимания развитию гибридных транспортных средств. Эти модели, как заявляет компания, приносят значительно больше прибыли, чем электромобили, с прогнозируемым ростом продаж гибридов на 40% в следующем году.</p>