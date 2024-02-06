Девушка нашла способ заработать на небритых подмышках

«Я была матерью-одиночкой с инвалидностью и изо всех сил пыталась понять, что мне делать, чтобы обеспечить себя и своего ребенка. После того как я поделилась фотографиями своих волос на теле в соцсетях, у меня появилось много подписчиков. Это позволило мне создать фан-страницу и начать ее монетизировать», — объяснила она.