В Перми откроется «департамент по депортации инопланетян»
В Свердловском районе Перми 13 февраля откроется «департамент по депортации инопланетян». Такая вывеска появилась на одном из бывших магазинов в многоквартирном доме. Фотографию необычного анонса прислал в редакцию читатель URA.RU.
«Увидел, что у нас открывается „департамент по депортации инопланетян“. Не знаю, что там будет на самом деле, но идея шикарная для открытия чего-то нового в Перми. Правда, я бы еще рептилоидов добавил», — рассказал читатель агентства.
По словам местных жителей, ранее на месте «департамента» работал магазин разливных напитков. Не так давно он закрылся.
Ura.Ru