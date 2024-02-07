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В Перми откроется «департамент по депортации инопланетян»

В Свердловском районе Перми 13 февраля откроется «департамент по депортации инопланетян». Такая вывеска появилась на одном из бывших магазинов в многоквартирном доме. Фотографию необычного анонса прислал в редакцию читатель URA.RU.

В Перми откроется «департамент по депортации инопланетян»
© Ura.Ru

«Увидел, что у нас открывается „департамент по депортации инопланетян“. Не знаю, что там будет на самом деле, но идея шикарная для открытия чего-то нового в Перми. Правда, я бы еще рептилоидов добавил», — рассказал читатель агентства.

По словам местных жителей, ранее на месте «департамента» работал магазин разливных напитков. Не так давно он закрылся.

Ura.Ru
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