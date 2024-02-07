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Пилот четыре года донимал женщину полетами над ее домом и попал за решетку

В США арестован пилот, который в нарушение судебного запрета четыре года донимал женщину полетами над ее домом. На этот раз он попал за решетку без возможности выйти под залог, пишет New York Post.

Пилота, четыре года преследовавшего женщину на самолете, отправили за решетку
© Соцсети

В октябре 2023 года бывшего пилота торговой авиации, 65-летнего Майкла Арнольда, обвинили в том, что он множество раз низко пролетал над домом 42-летней Кэсси Вилуш из Шайлервилла, штат Нью-Йорк, стараясь досадить ей и ее близким.

Арнольд донимал Вилуш с 2019 года. Познакомившись с ней в ее кафе, мужчина сначала присылал ей неуместные сообщения и фотографии, а когда Вилуш заблокировала его в социальных сетях, начал летать над ее домом на легкомоторном самолете и преследовать на машине. В числе прочего, Арнольд забрасывал ее двор помидорами, выкладывал снимки ее дома на своих страницах в интернете и даже посетил похороны ее мужа.

Saratoga Sheriff's Office

После очередного полета мужчину арестовали в аэропорту, осудили за преследование и запретили ему приближаться к женщине. Через некоторое время из-за повторных полетов над домом Вилуш Арнольду выписали запретительный ордер на полеты в штате Нью-Йорк. Он продолжил летать, используя аэропорты в штатах Мэн и Вермонт. В октябре Арнольда дважды арестовали за угрозы и преследование, но оба раза освободили под залог.

Недавно Арнольда задержали в третий раз. Это произошло, когда он преследовал женщину на темно-бордовом автомобиле в нарушение запрета на приближение. После жалобы пострадавшей ему было предъявлено обвинение в преступном неуважении к суду и преследовании.

Ранее сообщалось, что в США полиция задержала женщину за то, что она влюбилась в пастора местной церкви и стала его преследовать. Женщина писала священнослужителю вульгарные письма и требовала у него деньги.

Безумный мир
Майкл Арнольд