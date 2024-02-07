Пилота, четыре года преследовавшего женщину на самолете, отправили за решетку

В США арестован пилот, который в нарушение судебного запрета четыре года донимал женщину полетами над ее домом. На этот раз он попал за решетку без возможности выйти под залог, пишет New York Post.

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В октябре 2023 года бывшего пилота торговой авиации, 65-летнего Майкла Арнольда, обвинили в том, что он множество раз низко пролетал над домом 42-летней Кэсси Вилуш из Шайлервилла, штат Нью-Йорк, стараясь досадить ей и ее близким.

Арнольд донимал Вилуш с 2019 года. Познакомившись с ней в ее кафе, мужчина сначала присылал ей неуместные сообщения и фотографии, а когда Вилуш заблокировала его в социальных сетях, начал летать над ее домом на легкомоторном самолете и преследовать на машине. В числе прочего, Арнольд забрасывал ее двор помидорами, выкладывал снимки ее дома на своих страницах в интернете и даже посетил похороны ее мужа.

Saratoga Sheriff's Office

После очередного полета мужчину арестовали в аэропорту, осудили за преследование и запретили ему приближаться к женщине. Через некоторое время из-за повторных полетов над домом Вилуш Арнольду выписали запретительный ордер на полеты в штате Нью-Йорк. Он продолжил летать, используя аэропорты в штатах Мэн и Вермонт. В октябре Арнольда дважды арестовали за угрозы и преследование, но оба раза освободили под залог.

Недавно Арнольда задержали в третий раз. Это произошло, когда он преследовал женщину на темно-бордовом автомобиле в нарушение запрета на приближение. После жалобы пострадавшей ему было предъявлено обвинение в преступном неуважении к суду и преследовании.