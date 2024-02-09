Швед съел напавшего на него медведя

Житель Швеции Пэр Сундстрём смог отбиться от напавшего на него медведя и уже полгода угощает семью блюдами из его мяса.

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Как сообщает шведское издание Aftonbladet, лесной хищник напал и разорвал лицо 42-летнего мужчины в августе 2023 года около города Юсдаль. Отбиться от медведя Сундстрёму помог его 14-летний сын Эверт.Медведь порвал шведу нос и часть щеки, а также оставил на его лице огромный шрам. Сундстрёму уже провели несколько операций, а летом врачи будут пытаться восстановить ему нос.

Сундстрём рассказал, что, убив медведя, он заморозил его мясо. Он утверждает, что добычу они едят уже полгода. Его семья готовит из мяса хищника гуляш, тако*, шашлык, а также и традиционные шведские фрикадельки — чёттбуллар. Мужчина отметил, что медвежатина требует большого количества специй.

«Наполнить тако* мясом медведя, который укусил меня за лицо, было в моих глазах высшей местью» — сказал он.

Ранее сообщалось,что в Коми медведь-шатун напал на бригаду лесозаготовщиков. Инцидент произошёл в 60 км от посёлка Троицко-Печорское. Двое вахтовиков успели сбежать. Хищник набросился на оставшихся двух рабочих и рвал их, пока его не спугнули. Мужчины были госпитализированы со множественными ранениями, писал «ГлагоL».

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