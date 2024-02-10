Итальянка получала пособия на пятерых несуществующих детей

Жительницу Рима, столицы Италии, осудили за мошенничество. Она подделала документы на пятерых никогда не существовавших детей.

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Как пишет издание la Repubblica, женщина предоставила справки о 12 беременностях и пяти родах, подделав все необходимые соцслужбам бумаги. Она даже придумала детям имена: Бенедетта, Анжелика, Абрамо, Летиция и Израэле. Получать выплаты на детей ей удавалось несколько лет.

Ущерб от действий мошенницы был оценен судом в 111 тысяч евро. Она проведет в тюрьме один год и восемь месяцев.