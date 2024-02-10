Итальянка получала пособия на пятерых несуществующих детей
Жительницу Рима, столицы Италии, осудили за мошенничество. Она подделала документы на пятерых никогда не существовавших детей.
Как пишет издание la Repubblica, женщина предоставила справки о 12 беременностях и пяти родах, подделав все необходимые соцслужбам бумаги. Она даже придумала детям имена: Бенедетта, Анжелика, Абрамо, Летиция и Израэле. Получать выплаты на детей ей удавалось несколько лет.
Ущерб от действий мошенницы был оценен судом в 111 тысяч евро. Она проведет в тюрьме один год и восемь месяцев.
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