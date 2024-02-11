Фанатка Тейлор Свифт приготовила и пообещала съесть торт-скульптуру певицы

Поклонница американской поп-певицы Тейлор Свифт британка Лара Мейсон приготовила торт-скульптуру в форме своего кумира в натуральную величину.
По словам Мейсон, на торт со вкусом ванили ушло 130 килограммов ингредиентов, его приготовление заняло 38 часов.
Мейсон не впервые приготовила торт-скульптуру, до этого она создала съедобную фигуру Гринча.
«Но когда дело доходит до создания Тейлор Свифт, очевидно, что это сложно, ведь она такая красивая и черты ее лица идеальны. Люди будут разбирать мельчайшие детали, потому что все точно знают, как она выглядит», – поделилась скульптор.
Британка призналась также, что намерена начать есть свою Свифт за просмотром матча суперкубка по американскому футболу, пишет The Guardian.
Популярность Тейлор Свифт вдохновляет на необычные проекты как домохозяек, так и политиков. Ранее американские СМИ сообщили, что Демократическая партия США попросит певицу обратиться к публике с предвыборными тезисами демократов на концертах в штате Флорида.