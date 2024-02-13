Отец поспорил с дочерью из-за клички подаренного попугая и распотрошил его голыми руками

В поселке Первомайское Ленинградской области уроженец Кении распотрошил голыми руками попугая, подаренного дочери, из-за клички Россия. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

© Unsplash

По информации издания, в полицию обратилась бывшая жена иностранца. Женщина пояснила, что ее старший сын от предыдущего брака преподнес девочке попугая породы корелла.

Отец ребенка потребовал назвать питомца в честь его родины. Девочка не соглашалась и настаивала на кличке Россия. Тогда родитель рассвирепел, бросился к клетке, а дальше жительница Ленобласти увидела оторванные крылья пернатого.

Она объяснила, что вынуждена проживать в одном доме с экс-супругом. По ее словам, он не помогает семье материально и часто пьет.

После расправы над птицей мужчина устроил погром в жилище, со скандалом вышел и уехал на машине. Его задержали, пока он получил 10 суток ареста. В своем поступке он не раскаялся.