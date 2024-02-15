В субтитрах к сериалу обнаружили загадочное послание

«Субтитры Netflix глючат. На экране постоянно появляется фраза "нет смысла жить", хотя никто этого не говорит», — написала она.

«Нужно проверить, как дела у составителей субтитров Netflix. Возможно, они идут не очень хорошо», «Это крик о помощи», «Тебе пытаются что-то сказать», «Ваш агент ЦРУ пытается связаться с вами», — высказались они.

Другие же комментаторы предположили, что увиденное автором публикации могло быть сбоем или целенаправленным взломом. По словам одного из пользователей, изменить субтитры для стриминговой площадки тем, у кого есть к этому доступ, легко.