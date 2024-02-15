Жители румынского села обезвредили покойницу-вампира и попали под суд

Вампиры столетиями досаждали людям, нападая на них и превращая в своих собратьев. Для защиты от нечисти были придуманы десятки эффективных способов с использованием подручных средств и освященных предметов. Потом в истории про кровопийц перестали верить и искусство борьбы с ними забылось. Но недавно выяснилось, что на родине Дракулы, в Румынии, вампиры все еще озоруют и им приходится давать отпор. Именно этим и занялись родственники одной покойницы, решившие, что она после смерти стала вампиром.

В румынском уезде Вылча родственники умершей женщины раскопали ее могилу через два месяца после похорон. Они решили, что она после смерти стала вампиром и преследует по ночам людей. Чтобы избавиться от преследования нежити, родня извлекла тело из гроба и пронзила сердце покойницы ножом. После этого они закопали труп обратно и разошлись по домам со спокойной совестью.

BigPicture.ru

Но манипуляции с телом на сельском кладбище не остались незамеченными. Жуткий средневековый ритуал увидели посторонние и доложили на борцов с вампирами в полицию. Правоохранители выехали на место и убедились, что гроб выкапывали. Поэтому они возбудили уголовное дело за осквернение тела.

Под следствием оказались не только страдавшие от атак вампиров родственники, но и местный священник. Оказалось, что действо на кладбище в 2019 году совершалось с его молчаливого согласия. Святой отец знал о незаконной эксгумации, но не помешал ей и не уведомил полицию.

Преступление и наказание

Удивительно, но инцидент произошел средь бела дня. На могиле женщины орудовали четыре человека, совершенно не скрывая своих намерений. В ходе расследования они ничего не скрывали и полностью признали свою вину. Правда, раскаяние их не настигло, так как они остались уверены в том, что поступили правильно.

Четверо обвиняемых заключили соглашение о признании вины. В феврале 2020 года они получили условные сроки тюремного заключения. Что касается священника, то его обвинили в злоупотреблении служебным положением и соучастии в осквернении могилы. Разбирательство с ним длилось более четырех лет. Только 8 февраля 2024 года его окончательно оправдали в Апелляционной палате.