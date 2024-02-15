«Они на стульях и в подстаканниках»: крысы оккупировали кинотеатр

Клэр Бермингем рассказала, что пришла с друзьями в кинотеатр, но сеанс был испорчен, как только она зашла в зал. Женщина увидела там столпотворение крыс, которые доедали попкорн, разбросанный по полу. Британка пожаловалась администрации заведения, но ей заявили, что в курсе проблемы и ничем помочь не могут.