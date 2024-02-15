Прохожий нашел на пляже рвоту кашалота на тысячи долларов

На одном из Мальдивских островов случайный прохожий нашел на пляже сгусток амбры. Об этом сообщает сайт BNN Breaking.

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Находку совершил житель острова Гулифалу по имени Акрам. Стоимость сгустка составляет не менее трех тысяч долларов (более 300 тысяч рублей). Известие вызвало ажиотаж среди местных жителей и туристов, которые стали прочесывать пляж в поисках незамеченной амбры.

Амбра — ценное вещество, которое вырабатывается в желудочно-кишечном тракте кашалотов, поэтому его нередко называют рвотой кашалота. За особенно качественные образцы скупщики готовы платить до 40 тысяч долларов (около 3,6 миллиона рублей) за килограмм.