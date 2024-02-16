Российский школьник вымогал деньги у самого себя на новый ноутбук. Какой был план?

В семье 15-летнего подростка был только один старый компьютер, и мальчику приходилось делить его с братом. На покупку нового компа денег у родителей не было, они недавно переехали и копили на мебель. И всё же ноутбук пацану пообещали, но только за хорошее окончание учебного года. Тогда школьник решил схитрить и ускорить дело.

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Подросток посоветовался с друзьями и придумал, как запудрить мозги родителям. Он создал фейковый аккаунт в соцсети, написал себе сообщение с угрозами и нужную сумму. А потом пошёл и стащил из отцовской заначки ровно столько, сколько требовал сам у себя в интернете — 100 000 рублей. На эти деньги он и купил себе новый ноут, рассказал Mash Gor.

Дальше легенду школьник особо продумывать не стал. Когда отец поинтересовался, на какие шиши он купил ноутбук, мальчик заявил, что выиграл гаджет в розыгрыше. Глава семейства вроде бы поверил, но вскоре обнаружил, что его заначка похудела. Спросил у сына, а тот ему и вывалил: мол, вот, писали, угрожали, требовали деньги.

Отец засобирался писать заявление в полицию. Тогда школьник понял, что его план накрылся медным тазом и разоблачение неизбежно. Пришлось во всём признаться папе, дабы дело не дошло до силовиков.