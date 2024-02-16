NDTV: в Индии тигр убрал мусор за людьми и удивил соцсети

Пользователей соцсетей удивил тигр, убирающий мусор в национальном парке в Индии, пишет NDTV.

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Как пишут СМИ, тигр достал из воды пластиковую бутылку, которую выбросили посетители парка. После того как кадры с хищником, держащим мусор в зубах, разошлись по соцсетям, людей удивило его поведение.

Комментаторы осудили того, кто выкинул бутылку, а также отметили, что даже тигр понимает, что важно сохранять чистоту окружающей среды.

«Это красиво и грустно одновременно. Мне стыдно, что тигру пришлось убирать за нами», — написал один из участников обсуждения.